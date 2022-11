Lenig koppel gaat voor straffe entree op huwelijksreceptie. Maar dan? WOOPS! (fails)

Op een trouwfeest mag het allemaal al eens wat spectaculairder zijn.

Die boodschap had ook onderstaand duo duidelijk begrepen. Bij hun intrede op een huwelijksreceptie besloten de man en de vrouw om even uit te pakken met een straffe move. Die lijkt ook helemaal prima én op de maat van de muziek te verlopen. Maar bij de ‘landing’ gaat het alsnog aardig mis. Dat zie je in het eerste van onderstaande filmpjes.

Failcompilatie

Naar goede gewoonte zetten we nooit één (paar) pechvogel(s) in de kijker. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie van welgeteld acht minuten toe. Zo zit je weer geruime tijd goed hier op Zita. Kijk maar: