TikTokster bekent: “Ik matchte met mijn ex op Tinder om hem nadien alleen in het café te zien zitten” (video)

Je bent jong en je wil wat. En die ‘wat’, die refereert soms blijkbaar naar pure wraak. Want toen TikTokster Abby een fake profiel aanmaakte op Tinder en een date plande met haar ex, liet ze hem gewoon in de kou staan… terwijl ze in dezelfde bar met andere jongens aan het flirten was!

Niet alle relaties eindigen op goeie voet. Ook niet in het geval van Abby. De jonge dame liet het er na haar breuk niet bij en wilde nog één keer wraak nemen. Op TikTok pakte ze uit met haar anekdote. “Ik zag in een Instagram-verhaal dat mijn ex in dezelfde stad was als ik, dus maakte ik een fake profiel aan op Tinder en matchte ik met hem. Ik vertelde hem om me te ontmoeten in een bar, een bar waar ik sowieso dacht naartoe te gaan. Ondertussen was ik op de datingapp Hinge ook met andere knappe kerels aan het afspreken.”

Verleden

”Ik daagde op op m’n best en spendeerde een uur al flirtend met elke knappe kerel in de bar, heel bewust mijn ex negerend. Hij zou zich in de steek gelaten voelen en uiteindelijk naar een andere bar gaan”, aldus Abby. Veel mensen lieten in de comments hun bewondering achter voor het kwaadaardige plan van de dame. “Dit is gewoon puur de slechterik spelen… en I love it!”, zo laat iemand weten. Een andere persoon schreef: “Noem het wat je wil lieverd, maar ik denk dat je nog van hem houdt.” Nog iemand anders gaf haar nog de raad: “Laten we stoppen met energie te steken in een ex. Dat is iemand die tot het verleden behoort.”

Foto: TikTok