Filmpje van knullige autobestuurders op besneeuwde snelweg gaat viraal: “Ik lig plat!” (video)

In ons Belgenlandje is het nog even wachten, maar in landen als Australië is het weer volop van dat: het sneeuwt! En dat wil dus ook meteen zeggen dat alle verkeersellende die daarmee gepaard gaat ook van de partij is. Of dat moeten bijgevoegde beelden toch bewijzen.

Op Reddit is een video verschenen van een Russische autosnelweg waar auto’s op een zo vlot mogelijke manier zich door de sneeuw proberen te ploeteren. Het filmpje ging viraal, niet in het minst door de commentatorstem die erop gemonteerd is. De mannenstem in kwestie geeft heel enthousiast de stand van zaken weer, al gaat het in werkelijkheid om een F1-wedstrijd.

”In mijn broek”

Kijkers houden het in ieder geval niet droog. “Ik zette het geluid pas halfweg de video aan en deed het bijna in m’n broek van het lachen! Die zag ik niet aankomen!”, zo laat iemand weten. “Zonder jouw comment wist ik niet eens dat er geluid was”, antwoordde een ander. Ook in het Amerikaanse Minnesota sneeuwde het intens. “Bijna 10 centimeter sneeuw hier, het is een goeie dag om met een Subaru te rijden”, zo vertelde een Amerikaan in de commentaarsectie.

