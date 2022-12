WOW: Oude man negeert slagboom en kan aanstormende trein maar NIPT ontwijken! (video)

Een slagboom negeren, doe je beter niet! Dat wordt nog maar eens bewezen…

Op onderstaande beelden zien we namelijk hoe een oudere man een spoorweg nadert. Wat opvalt? De slagbomen zijn reeds naar beneden. Dat lijkt de man niet echt te deren, want aanvankelijk stapt hij eerder rustig toch nog over de sporen… Maar niet veel later zien we hoe een trein tegen een stevige vaart nadert.

Zeer nipt!

Het hoofdpersonage van dienst begrijpt nu ook stilaan de ernst van de zaak en maakt iets meer tempo. Dat was blijkbaar écht nodig, want de aanstormende trein mist de man op een haar na. Dit had véél slechter kunnen aflopen, als we de beelden even bekijken… Oordeel zelf maar:

Foto: still – Bron: VKMag