“Ik heb mijn tenen laten verkorten. Mensen noemen me nu een gremlin maar ik vind ze prachtig!” (video)

Een vrouw haatte het uiterlijk van haar tenen zo hard dat ze de stap nam om een chirurgische ingreep te laten uitvoeren om ze te verkorten. Ze noemt het zelf haar ‘beste beslissing ooit’, ondanks de vele personen online die haar beledigingen toeslingeren.

Dat voeten in alle maten en vormen komen, dat is algemeen geweten. Een pak mensen zijn dan ook niet zo gek ze. Toch wilde één vrouw dat ze er esthetisch een pak mooier zouden uitzien, dus nam ze het heft in eigen handen. Athena post regelmatig filmpjes op TikTok en dat deed ze niet anders om haar chirurgisch avontuur vast te leggen. Zelf is de dame CEO van kledingmerk ‘My Passerella’. In de video zien we de chirurg een soort van ‘voor en na’ tonen aan de hand van een foto en de echte voeten. De hele operatie zou zo’n 3000 euro gekost hebben.

”Onzeker”

In een ander filmpje gaf Athena wat meer duiding over haar beslissing. “Mijn tenen waren mijn grote complex, al van sinds ik het me kan herinneren. Dus ik besliste dit jaar om er iets aan te doen en voor Kerstmis mezelf dit cadeau te geven. Ik ben enorm blij met de resultaten. Het is echt de beste beslissing die ik ooit nam”, aldus een dolgelukkige Athena. De reacties bleven niet uit. “Dit ziet er zoveel beter uit! Echt fantastisch resultaat!”, zo reageren velen. Al waren er natuurlijk ook negatieve: “Je hebt echt gremlinvoeten nu”, zo laat iemand verstaan. Athena laat het naar eigen zeggen in ieder geval niet aan haar hart komen.

Foto: TikTok