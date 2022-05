Stripster wordt per ongeluk geboekt voor vrijgezellenfeest van eigen BROER: “Had het pas door toen ik volledig naakt was!” (video)

Op TikTok gaat ene Kendra behoorlijk viraal.

Ze is een stripster en gaat dus tegen betaling uit de kleren. Zoals dat wel vaker gebeurt, willen mensen haar inhuren voor vrijgezellenfeestjes. Maar één keer ging het toch een beetje mis. Ze werd, zonder het zelf te weten, geboekt voor het vrijgezellenfeest van haar eigen broer!

“Ik had het pas door toen ik volledig naakt was!”

In een TikTok-video van amper 10 seconden vertelt Kendra haar verhaal. “Ik was de stripster op het vrijgezellenfeest van mijn broer en ik besefte het pas toen ik volledig naakt was”, lezen we. Sommigen trekken haar verhaal in twijfel. “Je zal die vrienden van je broer toch wel herkend hebben?”, laat iemand weten. Anderen nemen het dan weer op voor de dame. “Het kan best donker zijn op zo’n moment”, besluit een kijker. In totaal werd het filmpje trouwens zo’n 10 miljoen keer bekeken!

Foto: Instagram – Bron: New York Post