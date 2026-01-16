Man probeert fles schuimwijn te sabreren, maar zo moet het dus NIET (video)

Goed geprobeerd, dat wel!

Je kan een fles schuimwijn op de klassieke manier ontkurken of kiezen voor een iets indrukwekkendere optie: sabreren. Oftewel: met een mes de kurk én een stuk van de glazen hals van de fles slaan. Dat is exact wat de man in onderstaande video probeert te doen, maar de kurk is sneller dan hijzelf. Een stuk van de fles afslaan lukt hem dan weer wel…

Hilariteit

Het filmpje zorgt voor heel wat hilariteit. “Dat overkomt zelfs de besten”, “Oké, dat is grappig”, en “Ligt het aan mij, of brak de bovenkant van de fles bij de tweede klap?”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram