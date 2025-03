SCHATTIG: Tweelingzus van mama zorgt voor complete verwarring bij kindje (video)

Fans van een leuk weerzien, moeten op de luchthaven zijn.

Daar treffen vrienden en familie zich uiteraard wel vaker na een tijd zonder elkaar. Dat lijkt ook op onderstaand tafereel het geval.

Soms gaat het echter ook om een eerste ontmoeting. Dat zal ons schattig hoofdrolspelertje van dienst wel kunnen bevestigen.

Verbazing alom

Zittend in de armen van de mama, heeft onze kleine vriend in eerste instantie niets door. Maar niet veel later komt ook de tweelingzus van de moeder in kwestie zich even voorstellen. En dat levert wel héél schattige beelden op. Kijk zelf maar: