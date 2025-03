Dame waagt zich aan mechanische stier. Maar dat gaat al snel fout! (fails)

Altijd jolijt en vertier, met zo’n mechanische stier!

Wie graag even wil tonen wat hij of zij kan, is bij zo’n vanop afstand bestuurd beest aan het juiste adres. Zo wil ook onderstaande dame even uitpakken met haar talent. Doorgaans zeggen we nu hoe alles aanvankelijk nog vlot verloopt, maar dat is hier dus totaal niet het geval. Al van bij het begin verliest de vrouw in kwestie namelijk haar balans en smakt ze niet echt zacht tegen de grond. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom geven we jou nog een meer dan uitgebreide failcompilatie mee. Zo zit jij hier bij Zita wél voor langere tijd goed in het zadel. Kijk maar: