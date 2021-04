Zeer straffe beelden uit Auburn, Verenigde Staten.

Daar ging het begin deze maand stevig mis op een kruispunt. Al zou je dat niet denken als je naar ’t begin van onderstaande video kijkt, want alles verloopt aanvankelijk schijnbaar rustig.

Maar plots komt er aan een meer dan stevige snelheid een vrachtwagen in beeld. Dat het gevaarte zo’n rotvaart had, moet niet verbazen. Er was namelijk wat mis met de remmen van het voertuig.

Ravage

De truck scheurt het kruispunt op en crasht met een auto die van links komt. Wat volgt is een meer dan grote ravage. In totaal liepen vier mensen verwondingen op, maar gelukkig kon iedereen het nog navertellen. En da’s op zich toch een klein wonder. Kijk maar:

Foto: still ViralHog