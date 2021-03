Uit de categorie ‘een mindere dag op het werk’…

Een bouwkraan opbouwen en afbreken, lijkt ons als leek niet meteen het gemakkelijkste werkje. Voorzichtigheid is meer dan geboden.

Maar soms gaat de afbraak van zo’n gigantische kraan grondig fout. Dat bewijst onderstaande video. Op de beelden zien we hoe aanvankelijk alles prima verloopt, maar al snel gaat het grondig mis.

Ravage

Een stevige wind of een onaandachtige manier van afbreken? We weten het helaas niet. Wat we wél weten, is dat er behoorlijk wat schade aangericht werd.

We hopen vooral één ding: dat de verantwoordelijken voor de afbraak van de kraan goed verzekerd zijn voor glasschade. Kijk maar, en zet zéker het geluid aan!

Foto: still – Bron: VKMag