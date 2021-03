Verontrustende beelden uit een dierenpark in San Diego, Verenigde Staten.

Daar vond een 25-jarige vader het wel een ‘goed idee’ om even met zijn dochtertje (2) te poseren bij een olifant. Op zich geen onaardig plan, tot je ziet wat hij écht uitgespookt heeft.

Op onderstaande beelden zien we namelijk hoe de man, met zijn dochtertje op de arm, binnen de omheining van het olifantenverblijf staat. En plots stormt het gigantische dier ook richting het tweetal!

Gearresteerd

De vader weet maar nipt met zijn dochter te ontsnappen… Het scheelde geen haar of de geïrriteerde olifant had hen ingehaald. We willen er niet aan denken wat er dan had kunnen gebeuren. Met hen én met de olifant…

Gelukkig stellen zowel de ‘vader’, dochter áls het dier het goed na het incident. De man werd na de feiten wel gearresteerd. Niet onbegrijpelijk, als je de hallucinante beelden bekijkt:

Foto: still – Bron: CBS 8 San Diego/cbsnews