Ja, dat heeft ie goed geregeld!

‘t Moet de droom van menig man zijn om met twee vrouwen eens in bed te duiken. Voor ene Elan is het echter haast dagelijkse kost.

Hij gaat door het leven als ‘professionele versierder’. Zo deelt hij zijn versiertrucs, vermoedelijk voor een aardig prijsje.

Elan is al enige tijd samen met zijn partner Kat, die biseksueel is. Ze was dan ook op zoek naar een partner die haar toeliet om haar interesse in vrouwen te blijven ontdekken. Dat zag Elan volledig zitten en nu gaan ze een paar keer per week samen op zoek naar gewillige vrouwen, die een triootje wel zien zitten. En dat lijkt nog goed te lukken ook! Kijk maar naar bovenstaande video.

Foto: still Barcroft TV