Tesla-oprichter en CEO Elon Musk is niet om een stunt verlegen, en ook dit keer slaagt hij erin om het brandpunt van het internet op zijn persona te richten. Zijn bizarre danspasjes in een Tesla-bedrijf in het Chinese Shanghai gaan viraal op het internet.

De 48-jarige Musk schudt zijn benen los voor de ogen van werknemers van het Tesla-bedrijf, in het gezelschap van journalisten en politici. Musk himself tweette de video afgelopen dinsdag, met de tekst ‘NSFW’ of ‘Not Safe For Work’.

De video kreeg 30.000 likes in amper een half uur en werd in een tijdspanne van één dag vijf miljoen keer bekeken.

At Tesla Giga Shanghai NSFW!! pic.twitter.com/1yrPyzJQGZ

— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2020

Het bericht VIDEO. Elon Musk pakt uit met bizarre danspasjes verscheen eerst op Metro.