Poetsvrouw lijkt gewoon haar werk te doen, maar plots toont ze even haar verborgen talent! (video)

Niets zo leuk als even je talent de vrije loop geven.

Soms heb je tijdens het werken even nood aan een boost. Dan kan je een hapje eten, even pauze nemen óf stiekem even lekker uit de bol gaan.

En die laatste optie? Dat is waar onderstaande poetsvrouw voor kiest. Tijdens het kuisen van een grote zaal vol paaldans-palen, besluit ze om haar innerlijke paaldanseres even de vrije loop te geven.

Straffe move

Na al een groot stuk van de ruimte gekuist te hebben, draait ze plots wel erg gezwind even rond de paal. Nadien? Meteen weer voort met werken. Het kan maar even deugd gedaan hebben, denken we dan! Ziet er alleszins heel leuk uit. Kijk maar…