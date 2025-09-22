Fitnesser probeert gewicht omhoog te trekken, maar dan… (video)

Genoeg getraind voor vandaag!

Werken aan je lichaam in de fitness kan deugd doen, maar dan mag je hopen dat de toestellen in topvorm zijn. Dat was hier duidelijk niet het geval. Op de beelden zien we hoe een man een flink gewicht probeert weg te trekken, tot plots de kabel knapt. Even schrikken wel…

Te veel gewicht

Het tafereel zorgt intussen voor hilariteit in de reacties. “Speel domme spelletjes, win domme prijzen”, “Het is bijna alsof hij het gewicht overschreed waarvoor de machine ontworpen is…”, en “Het zag er vanaf het begin al verkeerd uit”, klinkt het online.

Foto: Instagram