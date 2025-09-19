Hondje is iéts te actief tijdens carwash. Resultaat? KLETSNAT! (fails)

Het is weer tijd voor een leuke fail!

Dat honden weleens enthousiast kunnen zijn, weten we allemaal. En dat is ook tijdens de carwash niet anders! Dat bewijst onderstaande viervoeter op wel heel grappige wijze. Het hondje weet met zijn energie geen blijf en geeft zijn ogen de kost. Maar daarbij drukt hij per ongeluk met zijn pootje op de knop om het raam omlaag te doen! En dat zorgt er dan weer voor dat ook de binnenkant van de auto, de hond zelf én het baasje even gewassen worden. Kijk maar naar het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…