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Vrouw geeft stevige mep op golfbal, maar die komt gevaarlijk hard terug (video)

Den B.
Door Den B.
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Dat wordt op z’n minst een bultje…

Golfen lijkt misschien een rustige sport, maar soms kan het er verrassend gevaarlijk aan toegaan. Dat ondervond ook de vrouw in onderstaande video. Op een overdekt oefenterrein geeft ze een stevige mep op een golfbal.

Schrikken

Die vliegt echter niet netjes de verte in, maar komt met een enorme snelheid terug in haar richting. De vrouw krijgt de bal tegen haar hoofd en schrikt zich een hoedje. Het opvallende tafereel werd op camera vastgelegd. “Hou je hoofd bij het spel”, grapt iemand in de reacties.

Foto: Instagram

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