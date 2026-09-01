Frances Lefebure ging twee keer naar relatietherapeut: “We werden weggestuurd”

Frances Lefebure praat in een interview open en eerlijk over haar liefdesleven. “Misschien ga ik nog een andere therapeut zoeken, die wat strenger is of zo, die wat dieper graaft”, klinkt het.

Vijf jaar geleden stapten Frances Lefebure en Boris Van Severen in het huwelijksbootje. Intussen hebben ze samen een zoontje van bijna drie en is Frances plusmama voor de zonen van Boris uit een eerdere relatie. De 37-jarige ‘Blind Getrouwd’-presentatrice vertelt in Dag Allemaal dat haar relatie met Boris heel goed zit, ook al gingen ze de afgelopen twee jaar twee keer langs bij een relatietherapeut. “Gewoon omdat ik dat ook interessant vind. Ik vind het leuk om mezelf te blijven verbeteren. Niet omdat er echt een groot issue was, maar… Het was meer van: we gaan eens kijken”, legt ze uit in Dag Allemaal.

Andere therapeut

Lang duurden die bezoekjes echter niet. “We zijn eigenlijk twee keer weggestuurd na een uur. (schatert) Die vrouw zei: ‘Sorry, maar jullie doen dat echt supergoed. Er zijn altijd werkpuntjes, maar ik ga jullie eigenlijk niet zoveel kunnen leren.’ We kwamen buiten en hebben elkaar een high five gegeven. ‘Oké, prima!’ We konden weer verder met ons leven. Maar ik sluit niet uit dat we dat nog eens gaan doen. Misschien ga ik nog een andere therapeut zoeken, die wat strenger is of zo, die wat dieper graaft. Wat ik in elk geval bevestigd heb gezien door ‘Blind Getrouwd’: communicatie is de basis van elke goede relatie”, luidt het.

Kleinkinderen

Ze hoopt in ieder geval nog lang samen te blijven met Boris en samen oud te worden. “Ik hoop dat we dan nog altijd superveel humor hebben, dat we nog evenveel lachen als nu. En ik hoop dat er kleinkinderen zijn, voor wie ik mee kan zorgen. Omdat ik dat nu al een beetje mis precies, Saul wordt zo snel groot. Ik heb al heimwee naar dat baby’tje. Ik hoop dat ik dat als grootouder nog eens mag beleven, samen met Boris. Maar ook dat we tijd met ons tweetjes zullen hebben, daar verlang ik naar”, besluit ze.

Foto: Instagram