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Vrouw van Thibaut Courtois poseert in elegante outfit: “Pure perfectie!” (foto)

Den B.
Door Den B.
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Mishel Gerzig, de vrouw van doelman Thibaut Courtois, heeft een leuke foto gedeeld. “De mooiste vrouw ter wereld!”, klinkt het vol bewondering in de reacties.

Ook in de Spaanse voetbalcompetitie is het seizoen van start gegaan. Woensdag speelde Real Madrid zijn eerste thuismatch tegen Real Sociedad, die het overigens met 4-1 won. Vaste doelman is nog steeds Thibaut Courtois, wiens vrouw Mishel Gerzig vanuit de tribune toekeek om haar man aan te moedigen. “De eerste thuiswedstrijd van het seizoen”, schrijft ze op Instagram bij een foto van zichzelf.

Aansluitende body

Mishel draagt op het kiekje een aansluitende beige body met diepe halslijn, gecombineerd met een wijde, blauwe jeans met hoge taille. De reacties zijn stuk voor stuk lovend. “Schoonheid!”, “Wooooow!”, “De mooiste vrouw ter wereld!” en “Pure perfectie!”, lezen we onder meer. “Je bent AI, geef het maar toe”, grapt een laatste volger.

Foto: Instagram

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