Sarah Puttemans pakt uit met elegante zomeroutfit: “Schoonheid!” (foto’s)

Sarah Puttemans straalt op Instagram in een stijlvolle zomeroutfit. “Heel mooi”, wordt er gereageerd.

Het zomert volop in ons land en dan mag je gerust je leukste zomeroutfits uit de kast halen. Dat dacht ook Sarah Puttemans. De 27-jarige influencer en vriendin van Viktor Verhulst deelt op Instagram enkele zomerse kiekjes waarop ze straalt in een luchtige witte top met een bijpassende short.

Complimenten

Haar volgers zijn duidelijk fan van haar outfit. “Heel mooi”, “Leuke momenten en vrolijk”, “Schoonheid!”, en “Je kan er maar deugd van hebben. Coole zonnebril!”, klinkt het in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram