Inn en Maarten uit ‘Winter vol liefde’ openhartig: “Gebrek aan intimiteit is soms een groot gemis”

Vorig jaar leerden Inn en Maarten elkaar kennen in ‘Winter vol liefde’. Ze zijn nog steeds samen, al vormt de afstand een flinke uitdaging. “Na enkele maanden hebben we een pauze ingelast”, klinkt het.

Cupido was meteen van de partij toen Maarten aankwam bij Inn in Zürich. Het klikte op alle vlakken en ook vandaag vormen de twee nog steeds een koppel. Toch kende hun langeafstandsrelatie ook al moeilijke momenten. Ze gingen zelfs een tijdje uit elkaar. “Wanneer je samen geen nieuwe herinneringen maakt, kun je moeilijk een relatie in stand houden. Bovendien moesten we onze relatie tien maanden lang geheimhouden voordat die op tv kwam. Vaak konden we alleen om kwart voor zeven ’s ochtends bellen. Onze werkdagen sloten niet op elkaar aan. Daarom namen we een pauze, al hoorden we elkaar bijna dagelijks. Wanneer ik in België was, zochten we elkaar ook op. Onze breuk lag aan de situatie, niet aan onze gevoelens voor elkaar”, vertelt Inn in Het Laatste Nieuws.

Zelfreflectie

De 39-jarige nanny woont nog steeds in Zwitserland, terwijl Maarten (34) als kok in België werkt. Hun tijdelijke breuk heeft hen uiteindelijk dichter bij elkaar gebracht. “In die pauze werkte Maarten aan zichzelf. Dankzij een nieuwe job en zelfreflectie vond hij rust. Dus gaven we onze relatie opnieuw een kans. Sinds Maarten langere periodes vrij heeft, gaat het beter”, zegt Inn. “Ik wist dat het met Inn niet zou blijven duren als ik zo hard bleef werken. In een impulsieve bui besliste ik om mijn job op te zeggen. Daar heb ik geen spijt van. Mijn relatie komt altijd op nummer één”, vult Maarten aan.

Op dezelfde golflengte

Hun langeafstandsrelatie werkt dus, al valt de afstand hen soms zwaar. “Op sommige momenten kun je er niet zijn voor elkaar. Soms zijn woorden aan de telefoon niet genoeg en wil je elkaar gewoon kunnen vastpakken”, zegt Inn. “Het gebrek aan intimiteit is soms een groot gemis. Maar ondanks de afstand hebben we een sterke emotionele band, ook als het minder goed gaat. Elkaar vertrouwen is belangrijk”, vult Maarten aan. “Ik vertrouw Maarten volledig. We zitten op dezelfde golflengte. Dat heb ik nooit eerder ervaren. Ik heb niet het gevoel dat één van ons water bij de wijn moet doen. We delen dezelfde interesses”, besluit Inn.

Foto: VTM