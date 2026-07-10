‘Knapste golfster ter wereld’ daagt Instagram uit met piepkleine bikini: “Je hebt zonet het internet gebroken!” (foto’s)

Paige Spiranac, die beschouwd wordt als de ‘knapste golfster ter wereld’, heeft enkele gedurfde foto’s gedeeld. “Als perfectie bestaat, dan ben jij het”, klinkt het in de reacties.

Ze heeft meer dan vier miljoen volgers op Instagram en ziet er volgens velen onvoorstelbaar goed uit. Dan is de kans groot dat je zomaar de ‘knapste golfster ter wereld’ genoemd wordt. Logisch dus dat Paige Spiranac regelmatig foto’s deelt waarop ze poseert in een sexy golfoutfit.

Triangelbikini

Dat doet de 33-jarige golfster en model ook nu weer. Op Instagram poseert ze in een minuscule triangelbikini met een kleurrijke bloemenprint. “Zonneschijn en bruiningslijntjes”, glundert ze bij de foto’s.

Perfectie

Haar volgers reageren stuk voor stuk enthousiast. “Zo sexy en mooi”, “Als perfectie bestaat, dan ben jij het”, “Net wanneer ik denk dat je niet nóg mooier kunt worden, doe je het toch weer!”, “Je hebt zonet het internet gebroken!”, en “De mooiste vrouw ter wereld”, klinkt het onder meer in de reacties.

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Foto: Instagram