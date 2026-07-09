An Lemmens woedend na filmpje van hond in hete auto: “Ik kan er niet bij!”

An Lemmens heeft een emotioneel bericht gedeeld waarin ze de eigenaars van een hond stevig op de korrel neemt. “Probeer het zelf eens: blijf vijf minuten in je wagen zitten, zonder airco, met het raam op een kiertje”, sneert ze.

Je kinderen even achterlaten in de auto is nooit een goed idee, en al zeker niet als het warm is. De temperatuur in een auto loopt immers razendsnel op, waardoor oververhitting en uitdroging een groot risico vormen. Hetzelfde geldt uiteraard voor huisdieren, en toch zijn er nog steeds mensen die daar geen rekening mee houden.

Net op tijd gered

Zo circuleerde er onlangs een filmpje waarop te zien is hoe een gezin naar een pretpark ging en hun hond achterliet in de wagen. Gelukkig konden omstaanders op tijd ingrijpen, zodat het arme beestje er levend en wel vanaf kwam.

Boos en verdrietig

An Lemmens postte het filmpje op Instagram. De 45-jarige presentatrice van onder meer B&B Zoekt Lief begrijpt niet dat mensen zoiets kunnen doen. “Ik was gisteren echt in shock, boos en verdrietig. Reden: het filmpje van de arme hond die uit een oververhitte wagen moest worden gered. De baasjes dachten ondertussen een dagje pretpark te doen”, schrijft ze.

“Ik kan er niet bij dat er met deze temperaturen nog steeds dieren worden achtergelaten in de auto, terwijl men ‘snel’ even boodschappen doet (of dus een hele dag denkt lekker te dollen op de rollercoaster). Zelfs met de ramen open warmt zo’n auto enorm snel op tot gevaarlijk hoge temperaturen. Probeer het zelf eens: blijf vijf minuten in je wagen zitten, zonder airco, met het raam op een kiertje”, besluit ze.

Verontwaardigde reacties

Ook in de reacties klinkt veel verontwaardiging. “Los van de temperatuur buiten snap ik eigenlijk nooit dat je een hond zonder ventilatie alleen in een auto achterlaat. Heel bizar”, “Onbegrijpelijk… Mijn hart brak toen ze zijn slappe, uitgeputte lijfje uit de auto tilden. Je zal als diertje maar bij zulke onmensen terechtkomen”, en “Ik werd echt misselijk van dat filmpje. Hopelijk hoeft dat beestje niet meer terug naar zijn eigenaars. Wij hebben een kat en leggen bij warm weer overal in huis vochtige handdoeken en bakjes met water neer”, lezen we onder meer in de reacties.

Hieronder kan je het bewuste filmpje bekijken:

Foto: Instagram