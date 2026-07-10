Turkije is veel meer dan all-in: 4 dingen die je vakantie plots veel leuker maken

Wie aan Turkije denkt, denkt al snel aan zon, zee, grote hotels, zwembaden en een buffet waar je drie keer te veel opschept. Heerlijk, natuurlijk. Maar wie zijn vakantie alleen doorbrengt op de ligstoel, in het restaurant en tussen de lakens, mist de helft van wat Turkije zo bijzonder maakt.

Achter dat bekende all-inplaatje zit namelijk een land vol kleine momenten die je reis veel meer kleur geven. Een glas thee dat net iets langer duurt dan gepland. Een markt waar je eigenlijk niets nodig hebt, maar toch met kruiden, slippers en een handdoek naar buiten wandelt. Of een oude stad waar je tussen ruïnes loopt en plots beseft dat hier eeuwen geleden ook al mensen vertoefden. Het zijn allemaal redenen waarom mensen voor hun vakantie Turkije verkiezen boven bijvoorbeeld Spanje of Griekenland: Turkije voelt vertrouwd genoeg voor een zorgeloze zonvakantie, maar tegelijk anders genoeg om je echt even weg te voelen.

1. Begin niet met het buffet, maar met een Turks ontbijt

Een Turks ontbijt is geen snelle kom cornflakes of een boterham met choco. Wie de kans krijgt, moet minstens één keer kiezen voor een echte serpme kahvaltı. Dit is een ontbijttafel vol kleine schaaltjes die samen veel indrukwekkender zijn dan één groot bord. Denk aan verschillende soorten kaas, olijven, tomaat, komkommer, honing, confituur, brood, börek en vaak ook menemen, een warm gerecht met ei, tomaat, groene peper en kruiden. Soms komt er nog sucuk bij, een kruidige Turkse worst. Het leuke is dat zo’n ontbijt niet alleen om eten draait, net zoals je vakantie niet alleen om zonnebaden hoort te draaien. Je blijft automatisch langer zitten. Je proeft hier wat, scheurt daar een stukje brood af en neemt nog eens wat thee bij. Zeker als je ergens aan zee zit, is het gewoon zalig om de dag op deze manier te starten.

2. Drink çay alsof je er al jaren komt

Turkse thee, of çay, is overal te vinden. In hotels, winkels, restaurants, op markten en vooral daar waar je het niet verwacht. Meestal krijg je hem in zo’n tulpvormig glaasje, stevig gezet, heet geserveerd en met suiker ernaast. Het is zwarte thee, traditioneel gezet in een dubbele theepot, de çaydanlık. Voor Turken is het een manier om iemand even te laten zitten, echt in het moment te komen. Je krijgt deze thee dan ook aangeboden in een tapijtenwinkel, na een maaltijd of terwijl je op een terras naar de haven kijkt. Gewoon aanvaarden en genieten, is de boodschap.

3. Ruil een zwembaddag in voor ruïnes met uitzicht

Turkije zit vol plekken waar de geschiedenis gewoon tussen de zon, stenen en dennenbomen te vinden is. In de buurt van Antalya ligt bijvoorbeeld Perge, een oude stad met resten van stadspoorten, zuilengalerijen, thermen en zelfs een stadion. Iets verder vind je Aspendos, vooral bekend om zijn bijzonder goed bewaarde Romeinse theater. En wie in de buurt van Side verblijft, kan daar gewoon langs tempelresten en oude stenen wandelen, met de zee vaak op de achtergrond.

Onze tip: ga niet midden op de dag als de zon het hardst brandt. Kies de vroege ochtend of de late namiddag, neem water mee en maak er geen schooluitstap van. Je hoeft niet elk bordje te lezen. Soms is het genoeg om even rond te lopen, een foto te nemen en te beseffen dat je op een plek staat waar de geschiedenis gewoon onder je voeten ligt.

4. Blijf niet hele dagen in het hotel

Een all-inhotel is natuurlijk een belevenis op zich, maar Turkije wordt pas echt leuk zodra je af en toe buiten de hotelmuren stapt. Begin simpel: een lokale markt. Daar ruikt het naar kruiden, leer, fruit en versgebakken brood. Ook een boottocht is een uitstap die snel cliché klinkt, tot je op het dek zit. Veel rederijen bieden dagtochten langs baaien aan, veelal met zwemstops en lunch aan boord. Toeristisch? Zeker. Maar ook heerlijk. Sluit de dag af met een avondwandeling langs de haven. In plaatsen als Bodrum, Marmaris, Antalya of Alanya komt de sfeer pas echt op gang wanneer de zon zakt. Precies op dat soort momenten voelt Turkije plots veel groter dan het hotel waarin je verblijft.

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