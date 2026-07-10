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Saartje Vandendriessche straalt op vakantie: “Boeken dicht, bikini aan” (foto)

Den B.
Door Den B.
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Saartje Vandendriessche heeft een zomerse bikinifoto gedeeld. “Heel mooi! Naturel is het beste”, wordt er gereageerd.

Saartje Vandendriessche geniet momenteel van een zalige vakantie op het Griekse eiland Kreta. En óf ze het er naar haar zin heeft! De 51-jarige presentatrice en auteur van onder meer ‘Master Your Energy’ postte op Instagram een vakantiekiekje waarop ze in een zwarte bikini poseert. “Mijn out-of-office staat aan. Boeken dicht, bikini aan”, glundert ze erbij.

Naturel

Haar meer dan 40.000 volgers gunnen haar alle geluk. “Je hebt het verdiend!”, “Heel mooi! Naturel is het beste”, “Helemaal gelijk. Even lekker ontspannen, dat doet deugd”, “Mooie dame!”, en “Geniet ervan, Saartje. Dat kan deugd doen”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram

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