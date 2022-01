Opmerkelijke beelden van ‘minnaar’ die in zijn onderbroek op balkon staat: “Dit is gestoord!” (video)

Het leven van een geheime minnaar kan soms hard zijn…

Toch als we onderstaande beelden mogen geloven. Daarop zien we een man in zijn onderbroek ‘schuilen’ op een balkon.

Vermoedelijk was de partner des huizes iets sneller thuis dan verwacht. Bijkomend probleem: er is geen echte uitweg én het is aardig aan het sneeuwen.

“Dit is gestoord”

Een dame ziet het allemaal gebeuren en besluit te filmen. “Dit gebeurt énkel in mijn buurt”, klinkt het. “Dit is gestoord”, gaat de stem verder.

Hoe het uiteindelijk afgelopen is, kunnen we helaas niet opmaken uit de beelden. Beetje jammer, want we hadden het wél graag willen weten! Kijk maar:

Foto: still – Bron: VKMag