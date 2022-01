Jongedame wil haar ‘dansmoves’ even tonen. Maar dan? AUCH! (fails)

Ook bij de start van dit jaar weer geen gebrek aan pechvogels.

Neem nu onderstaande jongedame, bijvoorbeeld. Zij had zin om tijdens een feestje thuis even haar dansmoves te tonen.

’s Natuurlijk helemaal prima, zeker als iemand besluit om jouw ‘kunsten’ ook nog eens te filmen. Maar dan helpt het wel als je ’t ook goed doet…

Pijnlijk!

De dame was amper een paar danspasjes ver wanneer ze plots stevig ten val komt. Aanvankelijk schijnbaar zonder veel ergs, maar niet veel later zien we dat haar rechtervoet toch wat verzorging nodig had.

Zoals we dat wel vaker doen, voegen we er ook nu weer een extra failcompilatie aan toe. De strafste pechmomentjes van de voorbije dagen krijg je ‘r dus ook nog bij. Kijk maar:





Foto: Instagram