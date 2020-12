Joshua Grimes is zijn naam. En de man heeft op één dag tijd meer dan 5.000 reacties gekregen op onderstaand filmpje.

Daarop zien we Joshua die bezig is met het bereiden van een lekkere maaltijd. Op de snijplank ligt er wat kip klaar. “Ik heb mijn dochtertje wijsgemaakt dat ik menselijke vingers aan het snijden was, zodat we ze straks kunnen opeten”, klinkt het.

“Momenteel verstopt ze zich onder de tafel”, gaat hij verder. “Harleigh, ik heb een vinger nodig”, roept hij naar zijn dochter. Haar antwoord? Een duidelijke ‘nee’. “Komaan, ééntje maar”, probeert papa nog.

Ophef

Reacties genoeg op het filmpje. Sommigen vinden het hilarisch, anderen vinden het dan weer niet gepast. “Papa van het jaar”, laat iemand weten. “Grappig”, gaat het verder.

“Waarom traumatiseren ouders hun kinderen gewoon ‘voor de lol’? Heb je niets beters te doen?”, vraagt iemand zich af. “Dat doe je niet”, lezen we ook nog.

Joshua heeft ondertussen al laten weten dat zijn dochter het goed stelt en dat ze niet veel na het maken van de video hém probeerde beet te nemen. Eind goed, al goed dus. Kijk maar:

Foto: TikTok – Bron: Daily Star