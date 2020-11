In Italië is er ophef ontstaan over tv-programma ‘Detto Fatto’. Tijdens de show, die uitgezonden werd op de openbare omroep, kwam er een stukje over hoe vrouwen op sexy wijze moeten winkelen aan bod.

De ‘les’ werd gegeven door een paaldanseres. Schaarsgeklede dames in minirokjes demonstreerden hoe vrouwen hun ‘rug moeten buigen’, hun knie omhoog moeten doen voor ‘extra spanning’ en bij het bukken er voor moeten zorgen dat de benen bij elkaar blijven zodat het winkelen ‘niet té vulgair wordt’. Ook toonde een model hoe je sensueel doorheen de winkel moet stappen…

Het ophefmakende stukje heeft er nu voor gezorgd dat het tv-programma geannuleerd is. ‘t Werd nota bene uitgezonden op 25 november, de ‘Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen’. In geen tijd stroomden er boze reacties binnen…

‘Beschamend!’

Al snel werd het fragment online onder vuur genomen. “Dit is beschamend”, klonk het onder meer. “Dat de openbare omroep zoiets uitzendt… Zo worden vrouwen nóg meer als object gezien. En dat op de dag waarop we het geweld tegen vrouwen juist aankaarten”, gaat het verder.

Momenteel loopt er een onderzoek naar hoe dit ‘idee’ tot op het scherm is geraakt. Presentatrice Bianca Guaccero heeft ook namens het hele team haar verontschuldigingen aangeboden. “Ik zal er voor zorgen dat dit nooit meer gebeurt”, laat ze weten. “Sorry aan alle vrouwen die zich beledigd voelen”, laat de paaldanseres van dienst ook nog weten op haar Facebookpagina.







Foto: still Facebook – Bron: Daily Star