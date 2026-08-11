Annelien Coorevits onthult met wie ze een onenightstand ziet zitten: “Ik zou toch denken: welja”

Annelien Coorevits praat in een interview open en eerlijk over welke bekende mannen ze aantrekkelijk vindt. En het zijn er meer dan één…

Annelien Coorevits vormt sinds 2024 een koppel met Frederik Verfaillie, maar in de Humo-rubriek ‘Tussen Hemel & Hel’ laat de 39-jarige Miss België van 2007 haar fantasie de vrije loop. Wanneer haar wordt gevraagd wie, behalve haar partner, in een ideale wereld plots naast haar bad mag staan, antwoordt ze het volgende. “Haha. Als tiener had ik nooit posters van crushes aan de muur hangen: ik had er eentje van de zee, en een andere van de wolken van Magritte. Maar in de jaren 90 was er wel een reclameposter van Ralph Lauren waarop een zwarte man in bloot bovenlijf te zien was. Geen afgelikte schoonheid: een karakterkop, met een fantastische kaaklijn. Geen idee hoe hij heette, maar mocht die man ineens naast mijn bad opduiken? Ik zou toch denken: welja”, knipoogt ze.

Alexander Skarsgård

“Natuurlijk, er zijn ook veel knappe acteurs: Brad Pitt in ‘Meet Joe Black’, Kevin Costner in ‘The Bodyguard’, Alexander Skarsgård om het even in welke film. En Kurt Cobain heb ik ook altijd een heel aantrekkelijke man gevonden. Net als Lenny Kravitz, hoewel die inmiddels misschien wat te oud is”, besluit ze.

Foto: Instagram