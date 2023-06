Nieuw topje van dame is toch nét iets te doorschijnend: “Wat is dit?!” (video)

Nu het festivalseizoen op volle toeren draait, zijn velen nog op zoek naar leuke festivaloutfits.

Onder hen ook ene Kerri Roma. Op TikTok pakt ze geregeld uit met nieuwe filmpjes en dat weten haar 437.000 volgers zeker te smaken. Recent bestelde ze online enkele leuke outfits om mee naar een festival te gaan. Goed idee, zou je denken. Maar het resultaat is toch niet helemaal wat ze verwacht had. Zo zijn vele van de topjes gewoon te klein en is er ook één exemplaar dat écht niet geschikt is volgens haar…

“Wat is dit?!”

“Ik haat ze allemaal”, staat er als uitleg bij de beelden te lezen. Wat we zien? Kerri die outfit na outfit afkeurt. “Ik stuur ze allemaal terug”, laat ze weten. Toch wel enigszins begrijpelijk, zeker wanneer je de op één na laatste miskoop ziet. Laat ons zeggen dat het allemaal net iéts te doorzichtig is. Op de website waar ze de kledij bestelde, leek alles nochtans prima in orde te zijn… Maar dat gebeurt helaas wel vaker wanneer je online dingen bestelt. Kijk maar: