Model wil sensueel poseren tijdens boottocht. Maar dan? WOOPS! (fails)

Bij een leuke boottocht horen natuurlijk ook dito beelden.

Dat vond ook ene Dianie. Het model besloot om tijdens zo’n rondvaartje even het beste van zichzelf te geven. Ze besluit namelijk om te poseren aan de rand van het vaartuig in kwestie. Alles lijkt prima te verlopen, tot de dame net iets té veel risico neemt. Zo zien we hoe ze op het einde van het filmpje overboord sukkelt. Dat ontdek je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het wederom niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Veel kijkplezier!