Model wandelt tussen galopperende paarden. Dat was een SLECHT plan! (fails)

Weer eentje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Op onderstaande beelden zien we hoe een model zich tussen enkele galopperende paarden begeeft. Toegegeven: het ziet er allemaal behoorlijk spectaculair uit. Maar of het ook zo’n goed idee was? Wel, niet veel later wordt duidelijk van niet. De dame in kwestie wordt namelijk omvergelopen door één van de dieren. “Wat had ze nu ook verwacht?”, klinkt het tussen de vele reacties. Goeie vraag…

Failcompilatie

’t Zou natuurlijk niet netjes van ons zijn om maar één pechvogel van dienst in de kijker te zetten. Daarom voegen we een nog meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed hier op Zita. Kijk zelf maar even: