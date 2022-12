Tandarts beweert dat hij kan zien wanneer een patiënt recent orale seks heeft gehad (video)

Opvallend verhaal: een TikTokster raakte aan de praat met haar tandarts en die vertelde haar dat hij kan zien wanneer een patïent orale seks heeft gehad. De TikTokster filmde het gesprek en zette het online waar het druk gedeeld en becommentarieerd wordt.

Een tandarts heeft een boekje open gedaan over hoe hij kan zien of een patiënt al dan niet orale seks heeft gehad. TikTokster Gina vroeg het hem op de man af. “Kunnen jullie echt zien wanneer iemand een penis in zijn of haar mond heeft gehad?”, aldus de redelijk expliciete vraag van de vrouw. “Ja, dat kunnen we”, repliceerde de tandarts. “Hoe dan?!”, reageerde Gina vol ongeloof. “Wel, we zien dan achteraan in de keel plekken die een bepaald patroon vormen”, geeft de tandarts in kwestie mee.

Valentijn

De TikTokster wist niet meer waar ze het had, maar de tandarts deed er nog lustig een schepje bovenop: “Leuk weetje: vooral na Valentijn zien we veel mensen binnenkomen met dat specifieke patroon achteraan in de mond.” Veel kijkers en volgers reageren ontzet op de onthulling. “Oh mijn god, ik schaam me kapot!”, zo vertelt iemand in de comments. Een andere persoon grapte: “Ah, dat is de reden waarom mijn tandarts zo raar naar me keek.” Nog iemand anders: “Mijn vader is mijn tandarts…”

