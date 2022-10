Model geeft toe: “Ik was getraumatiseerd toen iedereen ontdekte dat ik een pikante job heb…” (video’s)

Model Evie Jones is het ondertussen gewoon om veroordeeld te worden om haar job, maar zegt in een interview ook dat ze enorm veel vrienden heeft verloren nadat bekendraakte wat ze net deed om de kost te verdienen. Ondanks dat haar sociale leven eronder heeft geleden, staat ze vandaag financieel wel sterk in haar schoenen.

Het feit dat haar carrière als sekswerkster toch uitlekte, zorgde voor Jones voor een hevige traumatische ervaring. Naar eigen zeggen lieten vele vrienden haar nadien meteen als een baksteen vallen. “Al mijn vrienden ontdekten dat ik werkte als escorte toen ik 21 jaar oud was. Blijkbaar had iemand mijn advertentie teruggevonden en het gedeeld met de rest van de groep. Dat was echt een enorm traumatische ervaring voor me”, aldus Jones.

Nieuwe vrienden

Gelukkigen kreeg ze al snel nieuwe vrienden die haar niet veroordeelden om haar werk en groeide ze uit tot een immens populaire OnlyFans-ster. “Ik ben veel vrienden kwijtgeraakt, maar heb er ook een pak bij gekregen. En stuk voor stuk zijn het mensen die open-minded zijn en die niet wakker liggen van het type job dat ik uitoefen”, aldus Jones.

Foto: TikTok