SCHATTIG: Bal van hond zit vast onder de kast. Maar dan grijpt kleine vriend in! (video)

Nood aan een glimlach? Wel…

Dan zit je op subreddit ‘MadeMeSmile’ op de juiste plek. Op dit onderdeel van de immens populaire website Reddit passeren steevast schattige of leuke taferelen de revue. En dat is ook nu weer niet anders.

“Het is altijd handig om een kleine vriend te hebben”, titelt de maker van onderstaande post bij het tafereel. Zo zien we eerst hoe een hond moeite heeft om zijn speelbal te bemachtigen. Zijn speeltje zit namelijk vast onder een lage kast.

Held van de dag

Ondanks de vele pogingen, lijkt het de hond maar niet te lukken om zijn bal weer te bemachtigen. Frustrerend! Maar dan komt er uit het niets plots een klein hondje dapper aangewandeld. Zonder al te veel moeite helpt de kortpotige viervoeter zijn vriend uit de nood. Kijk maar!