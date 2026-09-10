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Man wil foto met pas gevangen vis, maar die laatste heeft daar geen zin in (video)

Den B.
Door Den B.
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Hup, weg sfeer. En vis.

Een visser heeft net een flinke vis gevangen en wil het moment vereeuwigen. Terwijl hij met zijn vangst poseert en iemand klaarstaat om een foto te maken, besluit de vis echter dat het lang genoeg geduurd heeft.

Leuk verhaal

Het dier weet zich los te wrikken en spartelt razendsnel terug richting het water. Weg vis én weg fotomoment. Het hilarische tafereel zorgt voor heel wat reacties. “Wacht maar tot hij dit verhaal aan zijn visvrienden vertelt… Die gaan nooit geloven wat er gebeurd is!”, “Heeft hij tenminste de foto kunnen maken?”, “Nog nooit een vis zo snel zien wegwezen” en “Sorry… vandaag niet!”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram

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