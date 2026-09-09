Vrouw stoot per ongeluk tegen kast waardoor LEGO-kunstwerk in stukken valt (video)

Oei, dat wordt opnieuw bouwen…

Op beelden is te zien hoe een Australische vrouw een kamer binnenkomt. Ze raakt daarbij per ongeluk een ingepakt toestel, dat op zijn beurt tegen de kast valt. Op de kast staat een LEGO-spaceshuttle, die door de klap naar beneden valt.

Hilariteit

Het kunstwerk van haar man spat in stukken uiteen. “Ik had niet verwacht dat ik zijn LEGO-spaceshuttle opnieuw zou moeten bouwen!”, grapt ze achteraf. Ook kijkers kunnen erom lachen. “Die zit meteen in de problemen!”, “Wie zet zijn LEGO-spaceshuttle nu boven op zo’n gammel rek?” en “Kom nooit aan de LEGO van een man”, wordt er gereageerd.

Foto: YouTube