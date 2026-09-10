Karlien uit ‘Blind Getrouwd’ hekelt vragen over kinderwens: “Soms heb ik het hier moeilijk mee”

Karlien Bongaerts heeft op Instagram openhartig gereageerd op een vraag over haar kinderwens. “Soms voelt het alsof de maatschappij een soort route voor je uitstippelt”, klinkt het.

Karlien Bongaerts (32) en Thomas Michielsen (33) wonen inmiddels vier maanden samen in Hasselt. Op Instagram vroeg een volger of het koppel op termijn kinderen wil. Karlien geeft toe dat ze het soms moeilijk heeft met zulke vragen. “Natuurlijk wist ik dat deze vraag ging komen. Soms heb ik het hier wel wat moeilijk mee. En dat is absoluut geen verwijt of negativiteit naar de mensen die deze vraag stellen. Maar soms voelt het alsof de maatschappij een soort route voor je uitstippelt”, vertelt ze.

Maatschappelijke verwachtingen

“Toen we nog niet samenwoonden, was de vraag wanneer we eindelijk gingen samenwonen. Nu we vier maanden samenwonen, is de volgende vraag: ‘Willen jullie kinderen?’ Ik ben nogal een gevoelsmens en denk ook dat die maatschappelijke verwachtingen bij sommige mensen best wat stress kunnen veroorzaken of zelfs een gevoel van ‘achter te lopen’ kunnen geven”, geeft ze toe.

Karlien en Thomas laten zich alvast niet opjagen. “Net zoals in ons ‘Blind Getrouwd’-verhaal, bewandelen we ons eigen pad en volgen we ons eigen tempo. Thomas en ik wonen nu vier maanden samen en voor hem was dat best een grote stap: een nieuwe job, een nieuwe omgeving en samen een nieuw leven opbouwen. We zijn dus vooral lekker met ons tweetjes aan het landen en aan het genieten van elkaar en van ons stekje”, legt Karlien uit.

Bewust kiezen

Of er later kinderen komen, laten ze voorlopig in het midden. “Of we nu op een dag kiezen voor een gezin met kinderen, of ons leven samen met z’n tweetjes verder uitbouwen: het belangrijkste voor ons is dat we samen bewust kiezen voor het leven dat bij ons past”, besluit ze.

Foto: Instagram