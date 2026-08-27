Dame probeert jurk uit, maar dan laat ze zich iets te hard gaan… (video)

De Britse TikTokster Perrie Sian heeft haar volgers getrakteerd op een wel heel gênant moment.

De 34-jarige influencer was voor de camera een jurk aan het passen toen ze plots een scheet liet. Alleen… daar bleef het blijkbaar niet bij. Aan haar gezicht te zien, besefte ze meteen dat er iets meer aan de hand – of het achterwerk – was.

Niet meer bruikbaar

De jurk was daarna niet bepaald meer bruikbaar, maar Perrie besloot het hilarische moment wél gewoon te delen. Haar volgers komen niet meer bij. “Ik dacht dat je je jurk had gescheurd”, “Die pure shock op je gezicht” en “Hoe vaker je het bekijkt, hoe grappiger het wordt”, klinkt het onder meer.

Foto: TikTok