Kürt Rogiers geeft advies aan Ruben Van Gucht: “Als ik hem was, zou ik er niet veel meer op reageren”

Kürt Rogiers geeft in een interview een belangrijke tip mee aan Ruben Van Gucht, naar aanleiding van hun ervaring in ‘De Verraders’.

Het is hét gespreksonderwerp van de week: de exit van Ruben Van Gucht in ‘De Verraders’. Maar vooral: de manier waarop. Ruben wilde zijn laptop niet afgeven, waardoor hij het programma al heel vroeg moest verlaten. Zelf vindt hij niet dat hij iets verkeerd gedaan heeft en dat hij dus onterecht uit het programma gezet werd.

Saboteren

Kürt Rogiers is ook te zien in dit seizoen van ‘De Verraders’. De 55-jarige ‘Familie’-acteur heeft zijn bedenkingen bij de hele situatie. “Ik denk dat iedereen wel zal toegeven dat Ruben een vakman is, en dat hij in z’n privéleven mag doen wat hij wil. Maar hij is ook iemand die de grenzen opzoekt, hebben wij in ‘De Verraders’ ondervonden. Als hij een achterpoortje vindt… Ook al heeft hij misschien gelijk, toch denk ik: je speelt een spel, ga dan niet de hele boel saboteren door te vitten over details. Het is jammer dat hij eruit is gezet, want hij is een heel sterke speler. Voor mij was zijn voortijdige exit dan weer een goede zaak, hij had mij al in de gaten. Hij zou ook een goede verrader geweest zijn”, lacht hij.

Zeuren

“Ik ben benieuwd hoe ze hem gaan tonen. Zal het publiek vinden dat hij gelijk heeft, of dat hij toch een beetje zeurt? Het kan alle kanten op. Als ik hem was, zou ik er niet veel meer op reageren en het laten passeren. Focus op de positieve dingen in je leven, Ruben. Je bent net weer papa geworden en je hebt een eigen talkshow op vrijdagavond”, aldus Kürt.

Foto: VTM