Man wil pizza uit oven halen, maar dan gaat werkelijk ALLES mis (video)

Pizza is in dit geval heel schadelijk voor de gezondheid.

Een Amerikaanse man wil een pizza uit de oven halen, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. De pizza glijdt van de bakplaat en belandt op de grond.

Van kwaad naar erger

Wanneer de man de pizza probeert te redden, schuift hij zelf uit en komt hij tegen de oven terecht. Daardoor kantelt ook die naar voren. Gelukkig kunnen zowel de man als de filmer smakelijk lachen om het tafereel. Ook kijkers komen niet meer bij. “Hoe kon het steeds erger worden?”, “Alles wat fout kon gaan, ging ook fout…” en “Ik heb hier echt geen woorden voor!”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram