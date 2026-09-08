HomeNieuwsVideoMan wil pizza uit oven halen, maar dan gaat werkelijk ALLES mis...
Video

Man wil pizza uit oven halen, maar dan gaat werkelijk ALLES mis (video)

Den B.
Door Den B.
10

Pizza is in dit geval heel schadelijk voor de gezondheid.

Een Amerikaanse man wil een pizza uit de oven halen, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. De pizza glijdt van de bakplaat en belandt op de grond.

Van kwaad naar erger

Wanneer de man de pizza probeert te redden, schuift hij zelf uit en komt hij tegen de oven terecht. Daardoor kantelt ook die naar voren. Gelukkig kunnen zowel de man als de filmer smakelijk lachen om het tafereel. Ook kijkers komen niet meer bij. “Hoe kon het steeds erger worden?”, “Alles wat fout kon gaan, ging ook fout…” en “Ik heb hier echt geen woorden voor!”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram

Blijf niks missen!

De grappigste en meest virale video’s van het moment.

Gratis & geen spam - uitschrijven kan altijd.

Vorig artikel
Man rijdt van oprit, maar sleurt per ongeluk iets mee: “Hoe kun je dat niet doorhebben?!” (video)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel