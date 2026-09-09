Salma Hayek viert 60ste verjaardag in haar blootje: “Natuurlijke schoonheid!” (foto’s)

Salma Hayek heeft haar 60ste verjaardag in stijl gevierd, zo zien we op Instagram.

Vorige week blies Salma Hayek 60 kaarsjes uit. Een mooie mijlpaal en dus mocht dat extra speciaal gevierd worden. De 60-jarige Mexicaans-Amerikaanse trok naar een prachtige plek en dook poedelnaakt de zee in, om vervolgens enkele kiekjes ervan te delen met haar volgers. “60 en dankbaar”, glundert ze op Instagram.

Icoon

Haar bijna 30 miljoen volgers overladen haar met felicitaties en vinden stuk voor stuk dat ze nog steeds erg mooi is. “Je ziet er zo gelukkig uit. Fijne verjaardag!”, “Wat ben je toch een natuurlijke schoonheid!”, “Salma Hayek is 60 jaar?! Wauw! Haar schoonheid is door de jaren heen niet veranderd”, “Voor altijd een icoon!”, “Leeftijd is maar een getal” en “WAUW! Gewoonweg prachtig!”, lezen we in de reacties.

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Foto: Shutterstock