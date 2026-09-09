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Philippe Geubels krijgt beledigend bericht, maar reageert op hilarische wijze: “Ik snap het niet” (foto)

Den B.
Door Den B.
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Philippe Geubels heeft op zijn kenmerkende wijze gereageerd op een onbeschoft bericht van een volger.

Hij is één van de grappigste bekende koppen die ons land rijk is, en toch krijgt zelfs Philippe Geubels soms haatberichten. Zo deelde de 45-jarige stand-upcomedian en programmamaker een bericht waarin iemand hem onderuit probeert te halen: “Je bent echt niets tegen Gaston en Leo wel een sukkel”, klinkt het.

Onduidelijk

Philippe laat het bericht niet aan zijn hart komen. Integendeel, hij ziet de humor er wel van in. “Heeft deze man gewoon een slechte dag en moest hij even afreageren tegen mij? Of vindt hij Leo een sukkel? Ik snap het niet”, verwijst hij naar de onduidelijke boodschap van de hater.

Foto: Instagram

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