Kat zegt ‘goeiedag’ terug tegen vrouw: “Wat is ze beleefd!” (video)

Hoezo katten kunnen niet praten?

Voor zover wij weten kunnen katten niet praten zoals mensen. Als we onderstaand filmpje bekijken, beginnen we echter te twijfelen. Een vrouw zegt goeiedag tegen een kat en krijgt een verrassend duidelijke goeiedag terug.

Schattig

Het tafereel speelde zich onlangs af in Liverpool. “Deze kat heeft een leuke manier om je te begroeten”, schrijft de poster erbij op YouTube. “Zo schattig!”, “Wat is ze beleefd!”, en “Geweldig, die vocale interactie!”, klinkt het in de reacties.

Foto: YouTube