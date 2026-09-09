Jamie-Lee Six lijkt zwanger te zijn, maar is het niet: “Ik herken dit zo hard!” (video)

Jamie-Lee Six heeft opvallende beelden gedeeld op Instagram. “Precies echt!”, wordt er gereageerd.

Jamie-Lee Six is niet in verwachting, maar op een recente video lijkt dat even anders. De 28-jarige actrice en influencer postte beelden waarop ze over het strand wandelt in Australië en een zwangerschapsbuikje lijkt te hebben. Daar heeft ze echter een goede reden voor: “Typisch vrouw zijn: zo geconstipeerd en opgeblazen zijn dat je maar doet alsof je zwanger bent”, schrijft ze erbij.

Herkenbaar

Haar tijdelijke ‘probleem’ komt eigenlijk vaak voor, zo merken we ook uit de vele reacties. “Herkenbaar! Alleen wordt het op mijn leeftijd ook een beetje weird om zwanger te lijken”, “Precies echt!”, “Haha, echt! En die van mij wrijft er dan nog eens over alsof ik echt zwanger ben” en “Ik herken dit zo hard! Bij momenten ook echt een tonnetje, waarbij het lijkt alsof ik zwanger ben”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram