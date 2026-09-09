Vrouw wil SHEIN-kleedje passen, maar dan valt er iets uit: “Dit is zo walgelijk!” (video)

Een Britse vrouw beleefde onlangs een wel heel onaangename ervaring met een SHEIN-bestelling. “Waarom bestellen we in godsnaam nog altijd bij SHEIN?!”, vraagt een volger zich af.

Kate Greevy bestelde onlangs een aantal outfits bij de Chinese online winkelketen SHEIN om aan te doen tijdens haar reis naar Ibiza. De 42-jarige vrouw uit Kenilworth in het Engelse Warwickshire paste enkele kleedjes voor de camera, maar bij één exemplaar schrok ze zich te pletter.

Gebruikte string

Wanneer Kate de jurk omhooghoudt, valt er plots een zwarte string uit. Eerst denkt ze dat het ondergoed gewoon bij de jurk hoort, maar al snel merkt ze dat er vlekken op zitten én dat er nog een inlegkruisje in zit. “Het was gewoon walgelijk”, vertelt ze. Kate raakte de string enkel nog met een plastic zak aan en stuurde uiteindelijk haar volledige bestelling terug.

Gedeelde verontwaardiging

Ze postte het filmpje op TikTok, waar de beelden inmiddels al bijna één miljoen keer bekeken werden. Ook bij haar volgers is de verontwaardiging groot. “Waarom bestellen we in godsnaam nog altijd bij SHEIN?!”, “Hoe kan zoiets überhaupt gebeuren?!” en “Ik zou na zoiets het hele huis laten exorciseren”, wordt er gereageerd.

Excuses

SHEIN heeft zich inmiddels bij Kate verontschuldigd en haar een volledige terugbetaling aangeboden. Het bedrijf laat weten de controles te hebben aangescherpt om te voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt.

Foto: TikTok