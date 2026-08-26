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Geit nodigt zichzelf uit in vakantiehuis: “Duidelijk niet de eerste keer!” (video)

Den B.
Door Den B.
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Een deur openen? Geen enkel probleem voor deze slimmerik.

Gasten van een bed & breakfast op een boerderij in de Amerikaanse staat Indiana kregen onlangs onverwacht bezoek. Op het domein lopen verschillende geiten en ezels vrij rond en de eigenaars hadden hun gasten vooraf gewaarschuwd: twee geiten hebben geleerd hoe ze de glazen schuifdeur van het verblijf kunnen openen.

Slimme geit

Veel geloof hechtten de gasten daar aanvankelijk niet aan. Tot een van de geiten doodleuk voor hun neus de deur openschuift en zichzelf binnenlaat. Kijkers kunnen het tafereel wel smaken. “Die kerel heeft gewoon de loper!”, “Wat een schattige geit!”, “Daar komt de chaos binnen voor de lunch”, en “Dit is duidelijk niet de eerste keer dat hij die deur opent”, wordt er gelachen in de reacties.

Foto: YouTube

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