Kat reageert furieus op zijn spiegelbeeld: “Dit kan niet echt zijn!” (video)

Dat hij maar snel weer vriendjes wordt met zichzelf.

Geestig momentje in Dubai, waar een kat genaamd Archie rustig langs een grote spiegel wandelt. Tot hij naar rechts kijkt en zich te pletter schrikt van zijn spiegelbeeld. Hij gaat meteen luidkeels in verdedigingsmodus, al kan dat nog lang duren.

Kalmeren

Zijn baasje probeert hem te kalmeren door te zeggen dat het geen andere kat is die hij ziet. “Dit kan niet echt zijn! Het is gewoon je spiegelbeeld, Archie”, horen we haar zeggen. Niet dat dat veel uitmaakt, uiteraard. “Zijn reactie is heel normaal”, “Ik schrik ’s ochtends soms ook van mijn spiegelbeeld”, en “Wat een schatje!”, wordt er gelachen in de comments.

Foto: YouTube